Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в открытии автомобильной дороги Гах-Гыпчаг-Агйазы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в открытии автомобильной дороги Гах-Гыпчаг-Агйазы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/10/28 19:08
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в воскресенье приняли участие в открытии Гахского агропарка
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