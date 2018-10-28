Обнародован прогноз погоды на территории страны на 29 октября, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в воскресенье.

В Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, в основном без осадков. Утром местами будет туман. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью 8-11, днем 17-20 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Температура воздуха ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, а также Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха ночью 0-5, днем 6-11 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джараильском районах в основном без осадков. Утром местами будет туман. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах в основном будет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла, в высокогорных местах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Центральном Аране: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдемирском, Имишлинскм, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджикабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков. Утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 8-12, днем 17-22 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном будет без осадков. Утром в горах будет туман. Температура воздуха ночью 8-11, днем 17-20 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла.

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