Президентские выборы в Грузии проходят в свободной, демократической и открытой атмосфере.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Муса Гулиев, участвующий на выборах в роли наблюдателя по линии Парламентской Ассамблеи ОЧЭС.

Он отметил, что побывал в нескольких избирательных участках, встретился с членами избирательной комиссии и наблюдателями. «На участках созданы все условия для выражения желания и воли грузинского народа. Мы не столкнулись с нарушениями, которые повлияли бы на результаты выборов. Активность избирателей зависит от участков. В некоторых мы наблюдали очередь избирателей, а в некоторых до 12 часов проголосовали 10 процентов от общего числа избирателей. Это показатель демократической атмосферы», — сказал депутат.

Гулиев выразил надежду, что результаты выборов станут еще одним шагом в укреплении демократии и государственности Грузии. «Азербайджан, как дружественная страна и сосед, сторонник укрепления мира, законов и права в Грузии», — сказал Гулиев.

Minval.az