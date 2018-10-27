Перед торговым центром «Gənclik Mall» в Баку огорожена часть тротуара и созданы стоянки такси, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в субботу.

Ограждение установлено для того, чтобы регулировать движение пешеходов и обеспечить безопасность движения, пресекая выход пешеходов на проезжую часть дороги.

Кроме того, на территории больше не смогут останавливаться транспортные средства, в частности такси, которые нарушают правила стоянки и парковки.

Также на лиц, нарушающих правила стоянки и парковки на ул. Фатали хана Хойского, налагается административный штраф.

Minval.az