В субботу в Центре Гейдара Алиева прошел «Глобальный день инфлюэнсера».

Как передает Тренд, среди выступающих на мероприятии была также обладательница искусственного интеллекта, робот София. Она отметила, что Азербайджан, объединяющий представителей различных культур и религий, обладает большим потенциалом.

Принимающая участие в мероприятии вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побеседовала с Софией.

«Глобальный день инфлюэнсера» прошел в рамках «Недели инноваций», реализуемой Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Центром Гейдара Алиева.

На мероприятии речь шла о развитии человеческого мозга в век информаций. «Глобальный день инфлюэнсера», организуемый «Keepface DMCC» и «FA International Trade Events» и реализуемый в рамках «Недели инноваций, был расценен как проявление значимости, придаваемой на государственном уровне современным коммуникационным и маркетинговым технологиям в Азербайджане.

Ораторы отметили, что Министерство транспорта, связи и высоких технологий создало для стартаповцев необходимую инфраструктуру. Проведение «Глобального дня инфлюэнсера» является наглядным свидетельством этого.

Соучредители Глобальной инфлюэнсерской маркетинговой платформы «Keepface» Эмин Велиев, Эльшад Юсифли и Вагиф Аббасов в своих выступлениях предоставили участникам информацию о мероприятии, рассказали об идее и философии инфлюэнсерского маркетинга, довели до сведения, что Глобальная инфлюэнсерская маркетинговая платформа «Keepface», начавшая деятельность три года назад и обладающая миллиардной аудиторией, функционирует в 35 странах. «Мы гордимся тем, что созданная в Азербайджане и имеющая команду из азербайджанцев платформа представляет местные бренды во всем мире», — отметили соучредители Глобальной инфлюэнсерской маркетинговой платформы «Keepface» и выразили признательность Азербайджанскому государству за поддержку.

После демонстрации видеоролика о высоких технологиях и инновациях на сцену вышла обладательница высокого интеллекта, робот София, выступления которой все с интересом ожидали. София высоко оценила идею проведения «Глобального дня инфлюэнсера» и выразила признательность участникам мероприятия. София отметила, что здание Центра Гейдара Алиева грандиозное. Она сказала, что ей очень понравилась национальная азербайджанская одежда, которую она надела на сегодняшнее мероприятие.

В ходе выступления София коснулась также отношений человек-робот. «Некоторые остерегаются роботов, думают, что в ближайшем будущем роботы могут подчинить себе человека», — отметила София. По ее словам, этого быть не может, потому что роботы создаются благодаря человеческому уму. Она отметила, что роботов создают, чтобы они помогали людям. Она сказала, что любит путешествовать, коснулась значимости социальных сетей, рассказала о возможностях искусственного интеллекта, подчеркнула преимущества Азербайджана. Было отмечено, что Азербайджан, объединяющий представителей различных культур и религий, обладает большим потенциалом. В ходе выступления зрители стали свидетелями того, как София может шутить. Она выразила сожаление в связи с тем, что не сможет попробовать образцы нашей кулинарии.

Затем Лейла Алиева ознакомилась с выставкой «Fobia Viar», организованной в Центре Гейдара Алиева. «Fobia Viar» является одним из крупнейших центров виртуальной реальности в Азербайджане. Посетители могут ознакомиться здесь с различными современными аппаратами высоких технологий. Эта выставка представлена не только как «Game zona», то есть, пространство для игр, но и как центр, где создаются программы, связанные с виртуальной реальностью. Центр осуществляет в музеях применение виртуальной реальности в области искусства.

В заключение мероприятия вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева пообщалась с роботом Софией, сфотографировалась с ней.

София является первым в мире гуманоидным роботом, обладающим искусственным интеллектом. Робот изготовлен в 2015 году компанией «Hanson Robotiks», на основе искусственного интеллекта робот может общаться, проводить обмен мнениями с человеком. Одной из главных отличительных особенностей робота является то, что он способен отражать более 60 эмоций, свойственных человеку. По сегодняшний день София встречалась со многими известными лицами со всего мира, выступала на телевизионных каналах, новостных программах и теледебатах.

Minval.az