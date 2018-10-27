Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 26 октября, дал зеленый свет со стороны Италии на строительство Трансадриатического газопровода (TAP), информирует Немецкая волна. Против строительства газопровода активно выступала партия «Движение пяти звезд», входящая в правящую коалицию страны.

«Больше невозможно вмешиваться в этот проект, который был запланирован предыдущим правительством и несет в себе контрактные обязательства», — отметил глава правительства Италии. Конте добавил, что препятствование строительству газопровода может стоить Италии «десятков миллиардов евро».

Газопровод TAP является европейской частью «Южного газового коридора», по которому планировалось в 2020 году начать поставки газа из Азербайджана. Его начальная мощность составит 10 млрд кубометров. Стоимость строительства TAP — 5,6 млрд евро.

Инвестором выступает Trans Adriatic Pipeline AG, акционерами которой являются компании BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

Строительство «Южного газового коридора» было заложено в сентябре 2014 года, он состоит из трех частей.

Южнокавказский газопровод (Баку — Тбилиси — Эрзурум, SCP) ведет от крупного азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию. По территории Турции азербайджанский газ пойдет по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Трансадриатический трубопровод (TAP) создаст возможность доставлять азербайджанский газ еще дальше — в Грецию, Албанию и Италию.

Minval.az