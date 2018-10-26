Грузия в январе-сентябре 2018 года импортировала 441,9 тыс. тонн пшеницы, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Интерфаксу» в Национальной службе статистики.

Импорт пшеничной муки за 9 месяцев текущего года снизился на 3,8% — до 10 тыс. 992,1 тонны. Поставки из России увеличились на 20,7% — до 7 тыс. 907,2 тонны (71,9% всего импорта муки). Остальной объем поступил из Белоруссии (1 тыс. 284,6 тонн), Украины (1 тыс. 43,4 тонны), Азербайджана (530 тонн), а также из Литвы, Италии, Франции, Австрии.

Minval.az