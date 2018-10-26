Глобальная энергетическая компания ПАО «Газпром» всегда открыта к дальнейшему диалогу с азербайджанской стороной.

Об этом сказал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев в интервью журналу «Газпром».

«У нас с азербайджанской стороной прекрасные рабочие отношения. Поставки в Азербайджан осуществляются в рамках действующего контракта. Что касается перспектив дальнейшего сотрудничества, то мы всегда открыты к дальнейшему диалогу», — сказал он.

Говоря о возможности конкуренции российского газа и азербайджанского газа, Медведев отметил, что места на рынке хватит для всех поставщиков.

«Относительно конкуренции российского газа и газа других поставщиков на европейском рынке могу сказать, что собственная добыча в Европе падает, а импортные потребности неуклонно растут. Места на рынке хватит для всех поставщиков. Сильнейшими же в конкуренции станут те, кто сможет предложить потребителям наиболее коммерчески привлекательные условия поставок», — сказал он.

Minval.az