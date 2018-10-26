В Азербайджане обучается свыше шести тысяч иностранных студентов.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов в пятницу во время выступления на «круглом столе» по теме «Инвестиции в будущее: к устойчивому и инклюзивному развитию», состоявшемся в рамках VI Международного гуманитарного форума.

По его словам, инвестиции в образование ежегодно приносят стране десять процентов прибыли.

Байрамов добавил, что уровень грамотности в Азербайджане близок к 100 процентам.

«В последние годы улучшается возможность людей получить высшее образование. В Азербайджане проводятся очень хорошие образовательные реформы», — сказал министр (цитата по «Тренду»).

Байрамов подчеркнул, что в стране обучается более шести тысяч иностранных студентов.

По его словам, увеличение количества международных стипендий увеличит число иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане.

Minval.az