В Азербайджане обучается свыше шести тысяч иностранных студентов.
Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов в пятницу во время выступления на «круглом столе» по теме «Инвестиции в будущее: к устойчивому и инклюзивному развитию», состоявшемся в рамках VI Международного гуманитарного форума.
По его словам, инвестиции в образование ежегодно приносят стране десять процентов прибыли.
Байрамов добавил, что уровень грамотности в Азербайджане близок к 100 процентам.
«В последние годы улучшается возможность людей получить высшее образование. В Азербайджане проводятся очень хорошие образовательные реформы», — сказал министр (цитата по «Тренду»).
Байрамов подчеркнул, что в стране обучается более шести тысяч иностранных студентов.
По его словам, увеличение количества международных стипендий увеличит число иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане.