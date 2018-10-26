Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о внесении изменений в указ от 5 сентября 2012 года «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана».

Согласно изменениям, добавляется подпункт 5.7.4.

В соответствие с этим подпунктом Госагентство будет выдавать выписки о повторной государственной регистрации прав собственности на земельные участки, а также их план и данные о размере.

Также Госагентство будет осуществлять регистрацию в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства.

Согласно изменениям, Государственное агентство будет выдавать справки о военной регистрации гражданина, об отсрочке от призыва на срочную военную службу, лицам, прошедшим службу, — справки о прохождении военной службы.

Государственному агентству представляется право выдавать сертификаты продовольственной безопасности, международные ветеринарные сертификаты для экспортируемых животных и продукции животного происхождения, внутренние карантинные сертификаты, проводить регистрацию пестицидов, биологических препаратов и агрохимических средств и выдавать свидетельства об их регистрации (повторной регистрации).

Также Госагентство будет выдавать соответствующие документы (данные) производственным и перерабатывающим предприятиям, занимающимся экспортом пищевой продукции в страны Евросоюза, с целью осуществления требований, связанных с экспортом пищевой продукции в страны ЕС.

Minval.az