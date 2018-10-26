В следующем году в Азербайджане увеличат стипендии студентам.

Как сообщает Report, это нашло отражение в пакете государственного бюджета страны на 2019 год.

В документе отмечается, в частности, что в 2019 году будет увеличен размер стипендии студентов и учащихся средних специальных учебных заведений и учебных заведений начального специального профессионального образования, магистров и докторантов Национальной академии наук Азербайджана, президентской стипендии для студентов вузов, персональной стипендии президента и стипендии за почетные звания. В следующем году на выплату стипендий студентов в целом будет выделено 189,5 млн манатов.

В то же время, в госбюджете предусмотрено выделение средств в размере 8 млн манатов для юридического лица публичного права Государственный экзаменационный центр.

Отметим, что в следующем году из государственного бюджета на расходы на образование будет выделено 2274,6 млн манатов, что на 230,6 млн манатов больше по сравнению с 2018 годом.

Minval.az