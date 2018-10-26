Мир достиг такого опасного уровня, что, если не будут предприняты серьезные шаги, ситуация может стать очень тяжелой.

Об этом сказал в пятницу вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов на церемонии закрытия Бакинского форума по устойчивому развитию.

«Два важных форума, которые прошли в Азербайджане в течение двух дней – VI Бакинский международный гуманитарный форум и Бакинский форум по устойчивому развитию, завершают свою работу, и считаю, что эти форумы стали интересными для всех участников», — сказал Али Ахмедов.

По его словам, осуществляя Цели устойчивого развития, необходимо строить более светлое, процветающее будущее.

«Всем известно, что будет в противном случае. Поэтому все человечество просто обречено на то, чтобы предпринять шаги для улучшения нашего мира к 2030 году в соответствии с Целями устойчивого развития ООН», — сказал Али Ахмедов.

По мнению вице-премьера, сегодня мир достиг такого опасного уровня, что, если не будут предприняты серьезные шаги, ситуация может стать очень тяжелой.

«Поэтому все страны должны объединить свои усилия. До 2030 года осталось мало времени, и думаю, что, воспользовавшись оставшимся временем, мы сможем добиться изменения мира. Считаю, что за эти два дня каждый из вас провел очень эффективную работу и участники форума, прибывшие из всех стран мира, вернутся в свои страны с новым опытом», — сказал вице-премьер.

Minval.az