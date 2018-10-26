«Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) готовит план комплексных мероприятий в связи с запретом использования пластиковых изделий».

Об этом на пресс-конференции заявила завотделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она отметила, что вчера Европейским парламентом было принято решение о запрете продукции в пластиковых упаковках. «Согласно решению должно быть запрещено использование пластиковой продукции к 2021 году. В нашей стране в этом направлении также ведется определенная работа. Так, министерство готовит план комплексных мероприятий», — цитирует ее Репорт.

У.Тагиева отметила, что для привлечения населения к сбору и сортировке пластиковой посуды на сегодняшний день в рамках кампании, начавшейся по инициативе министерства экологии и природных ресурсов, в целом в 35 районах и городах установлены до 100 контейнеров по сбору и сортировке пластиковых изделий: «Однако экологические проблемы в стране не связаны только с пластиковыми отходами, но в тоже время и с отходами, образующимися в быту, в строительстве и в результате деятельности карьеров».

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