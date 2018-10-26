Под воздействием сильного ветра в Баку упали около 60 деревьев.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник отдела защиты растений Объединения озеленительного хозяйства Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.

Начальник отдела сказал, что ситуация весьма непростая.

«Со вчерашнего дня, как от отдельных граждан, так и от соответствующих структур поступала информация о том, что в различных местах столицы рухнули около 60 деревьев. Чаще всего такие обращения поступали из Ясамальского, Сабаильского, Насиминского и Хатаинского районов. К счастью, упавшие деревья не нанесли ущерб находящимся поблизости людям, жилым объектам и автомобилям», — отметил начальник отдела Исполнительной власти.

Мамедов отметил, что среди упавших деревьев также встречались и особо ценные породы.

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