“В ходе встречи в Марнеули руководства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с представителями интеллигенции и старейшинами, представляющими азербайджанскую общину Грузии, вопросы выборов в Грузии и политического выбора не затрагивались”.

Об этом сообщил Report гендиректор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, комментируя публикации грузинских СМИ о том, что президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев озвучивал политические призывы пропагандистского толка в поддержку нынешней правящей партии во время визита в Марнеули.

Он отметил, что 23 октября делегация во главе с президентом SOCAR побывала с визитом в Грузии для участия в церемонии подписания «Меморандума о сотрудничестве» с министром экономического и устойчивого развития Грузии и проведения деловых встреч с официальными лицами страны.

По словам гендиректора, как и в предыдущих визитах, руководство SOCAR и в этот раз встретилось с представителями интеллигенции и старейшинами, представляющими азербайджанскую общину Грузии, поинтересовалось социальными проблемами проживающих там наших соотечественников.

«В ходе обсуждения вопросы выборов в Грузии и политического выбора не затрагивались. Тем не менее, группа людей попыталась совершить провокацию в своих политических целях, однако их попытки потерпели неудачу. SOCAR не вмешивается во внутренние политические процессы Грузии и других стран и категорически отвергает все необоснованные обвинения. SOCAR и впредь будет интересоваться социальными проблемами наших соотечественников, проживающих в Грузии, и, независимо от их политической принадлежности, оказывать им постоянную поддержку», — подчеркнул М.Мамедов.

Minval.az