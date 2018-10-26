Кабинет министров принял распоряжение за № 626s от 13-го сентября, согласно которому аннулированы долги SOCAR в государственный бюджет в размере 675,4 млн. манат (примерно 400 млн. долларов США). Предложение по этому поводу поступило от руководства SOCAR, пишет «Туран».

Долг был образован в результате полученных в 2014 году Госнефтекомпанией АР (SOCAR) кредитов из Центробанка (472 млн. 870,7 тыс. манат) и в 2015-2016 годах от ОАО «Международный банк Азербайджана» (1 млрд. 291,5 млн. манат и 198 млн. манат).

B январе 2017 года распоряжением КМ за № 1s правительство погасило за счет госбюджета основные долги SOCAR перед ЦБА и МБА на общую сумму 645,4 млн. манат. Право требования по этим долгам перешло государству в лице Министерства финансов. Из текста документа вытекает, что Минфин был обязан поэтапно повышать уставный капитал нефтяной компании на эту сумму (плюс около 30 млн. манат — начисленные проценты по кредитам). Таким образом, в любом случае SOCAR оказался в выигрыше от этих многоходовых кредитных операций.

Minval.az