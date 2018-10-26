Изменены схемы движения четырех автобусных маршрутов Баку — №№51, 71, 139 и 204.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, принимая во внимание многочисленные обращения граждан, отныне автобусный маршрут №51 будет проходить через улицы Рустама Рустамова, Бекира Чобанзаде, Мехди Аббасова и Имадеддина Насими.

Автобусы маршрута №71, двигаясь от транспортного хаба у станции метро «Кероглу» по проспекту Зии Буниятова, будут проезжать к Дарнагюлю через улицу Ислама Абишова.

Продлена схема движения маршрута №139 – отныне его автобусы будут доезжать до школы №28, расположенной в жилом массиве Савалан.

Также продлен маршрут №204 – автобусы будут проезжать через улицу Гасан бека Зардаби до улицы Мядян (Промысловой).

Изменения вступили в силу с пятницы, 26 октября.

Подробно с нововведениями можно ознакомиться на представленных ниже картах.

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