Конференция Всемирное наследие ЮНЕСКО пройдет в 2019 году в Азербайджане, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг в Баку на полях VI Международного гуманитарного форума «Сформируем новый мир и нового человека: творчество и развитие человека» провел переговоры с заместителем генсека ЮНЕСКО Гу Ксингом.

«Стороны отметили, что проведение в Азербайджане в 2019 году Конференции Всемирного наследия позитивно скажется на развитии сотрудничества. Кроме этого, собеседники подчеркнули необходимость активизации совместных усилий для выполнения повестки целей устойчивого развития до 2030 года», — подчеркивается в сообщении МИД.

Minval.az