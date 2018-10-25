Агентство продбезопасности Азербайджана приступило к расследованию в связи с ослиным хозяйством в Абшеронском районе.

Как сообщили Report в отделе информационного обеспечения и инновативных решений агентства, в последние дни некоторыми СМИ начало функционирования на территории Абшеронского района ослиного хозяйства и использование ослиного молока преподносится как положительное новшество. Среди населения проводится агитация по использованию этих продуктов, не опирающаяся ни на какие научные основания.

«По вопросу эксперты АПБА осмотрели названное хозяйство и выяснилось, что данный хозяйственный субъект приступил к работе без регистрации продбезопасности. Названный хозяйственный субъект представил в АПБ Азербайджанской Республики образцы и начал работу без соответствующего документа. Все указанное грубо нарушает закон АР «О продуктах питания» (7 статья) и в связи с этим деятельность хозяйственного субъекта взята под контроль агентства, у животных взяты образцы крови и молока и представлены в соответствующую лабораторию Института продбезопасности Азербайджана», — говорится в информации.

Агентство заявляет, что недопустимо представление ослиного молока как высококачественного, имеющего целебные свойства без ссылок на какие-либо научные основания, исследовательские работы, лабораторные исследования, это может запутать людей.

Minval.az