Визит в Азербайджан помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона завершен. А азербайджанское экспертное сообщество, без сомнения, еще долго будет обсуждать его возможные результаты.

Впрочем, тут есть свои особенности. Помощник президента США по национальной безопасности — из тех персон, настоящие результаты переговоров с которыми проявляются позже в нюансах политики, а не в количестве подписанных по итогам переговоров документах.

И вот эти нюансы, проявившиеся и в заявлениях в ходе переговоров, и в интервью высокого американского гостя, даю изрядную пищу для размышлений. Как того и следовало ожидать, в ходе переговоров, которые Джон Болтон провел в Азербайджане и с Президентом Ильхамом Алиевым, и с главой МИД нашей страны Эльмаром Мамедъяровым, было подчеркнуто, что отношения с Азербайджаном имеют для США стратегическое значение. Была отмечена важность сотрудничества в энергетической сфере, в том числе такого проекта, как Южный газовый коридор. Конечно, коснулись такого вопроса, как участие Азербайджана в операции НАТО в Афганистане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров отметил: США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ играют важную роль в поиске путей решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Глава государства напомнил и об оккупации Арменией международно признанной территории Азербайджана, и о беженцах, и о резолюциях СБ ООН, и подчеркнул, что территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена.

Однако, как и предсказывали многие эксперты, одной из основных тем переговоров Джона Болтона в Баку стал Иран. Как заявил позже журналистам сам помощник президента США по национальной безопасности, «в ходе встречи с Алиевым мы провели интенсивные переговоры в том числе по вопросу Ирана. Обсудили шаги по сдерживанию Тегерана от его деятельности а также по его ядерной программе». От конкретики по понятным причинам Джон Болтон воздержался. Зато высказался о судьбе дискриминационной 907-й поправки, отмены которой уже давно добивается азербайджанская дипломатия. Как заявил Джон Болтон, «это положение было утверждено Конгрессом. Исполнительная ветвь власти не обязательно придерживается той же политической линии и, согласно нашей конституции, на самом деле именно президент определяет внешнюю политику. Во многих случаях разные президенты приостанавливали действие этого положения, чтобы проводить закупки, и мы постоянно рассматриваем эту возможность, чтобы решить, необходимо ли это».

Здесь, конечно, огромное пространство для выстраивания версий. В том числе и в направлении «вступление Азербайджана в «антииранскую коалицию» во главе с США в обмен на отмену 907-й поправки».

Но намеренно оставим за рамками обстоятельный разбор юридической системы США, механизм приостановки и отмены таких поправок и даже рассуждения о том, что сегодня отношения Вашингтона и Баку вышли на куда более высокий уровень, чем предусмотренная Актом о поддержке свободы помощь новым независимым государством. Важно другое. Понятно, что для США весьма соблазнительно включить Азербайджан в «антииранскую коалицию». Как отмечает сам Болтон в одном из своих интервью, «мы считаем Южный Кавказ чрезвычайно важным для Соединенных Штатов со стратегической точки зрения регионом. Речь идет, в частности, об Азербайджане, который является единственной страной, граничащей одновременно с Россией и Ираном».

Наша страна имеет выход к Каспийскому морю, которое превращается сегодня в ключевой «логистический фактор». Запуски «Калибров» по целям в Сирии с российских кораблей в иранском секторе Каспия — это уже хрестоматийный пример. «За кадром» — поставки оружия Ирану и его союзникам, притом что «деликатные товары» тоже могут быть доставлены по Каспийскому морю. Наконец, как еще около двух недель назад сообщило израильское агентство mako.co.il. со ссылкой на секретный ведомственный документ, Москва планирует помочь Тегерану в обходе санкций со стороны Вашингтона. Как планируется, после вступления в силу санкций, направленных против иранской «нефтянки», Тегеран начнет переправлять свою сырую нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие предприятия на территории России. Затем иранскую нефть оттуда по всему миру будет продавать уже российская сторона. А европейские покупатели нефти и нефтепродуктов не станут задавать слишком много вопросов о происхождении энергоносителей. Захотят ли США разорвать эту «цепочку обхода санкций» — вопрос риторический. Где тоже попытки действовать с территории Азербайджана выглядят весьма соблазнительно.

И что же — в ближайшее время на Каспии начнется «танкерная война с обратным знаком»? И если во времена ирано-иракской войны артиллерийские катера иранских ВМС атаковали танкеры, принадлежащие арабским странам Залива, то теперь уже американские моряки будут гоняться за российскими и иранскими «нефтевозами»? Звучит, быть может, и захватывающе, но вряд ли правдоподобно. Прежде всего, есть достигнутые в Актау договоренности, согласно которым, на Каспии действует свобода судоходства и не допускается присутствие вооруженных сил неприкаспийских стран. И Азербайджан со своими планами развития «Нового Шелкового пути» с транскаспийской паромной переправой меньше всего заинтересован в создании столь опасного прецедента, да и повышения напряженности на Каспии. Наконец, в Баку неоднократно, на самом высоком уровне, открыто и гласно заявляли, что не позволят превратить страну в плацдарм антииранских действий.

Только это не означает, что Джон Болтон уехал из Баку ни с чем. И даже без умопостроений насчет «танкерной войны» на Каспии нет сомнений: помощнику президента США по вопросам национальной безопасности было что обсудить в Азербайджане. Тем более что разговор шел не о развертывании военной инфраструктуры на случай вторжения. «Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить максимальное применение санкций против Ирана, и в то же время, не причинить лишнего вреда нашим друзьям, и Азербайджан в этом ряду» — отметил в этой связи сам высокий американский гость.

Но есть тут и «закулисная», если угодно, сторона. Прежде всего, возможное взаимодействие с США на иранском «треке» для Азербайджана — это не только военные базы, аэродромы и предоставление береговой инфраструктуры американским «морским котикам», чтобы те брали на абордаж российские и иранские танкеры. Это неплохой сюжет для голивудского боевика, но не для реальной политики. А здесь уже куда более результативной может оказаться та самая «мягкая сила», где у Азербайджана возможности по-настоящему уникальные, в том числе благодаря «южноазербайджанскому фактору».

Более того, нельзя не заметить, что обрисованные в ходе визита Болтона, скажем так, «политические конфеты» не ограничиваются разговорами о возможной отмене 907-й поправки. Вашингтон явно меняет стиль поведения в таком деликатном вопросе, как демократия и права человека в Азербайджане — эта тема явно смещается на второй план. Во всяком случае, согласно агентству «Туран», Болтон по этому поводу заявил: «Да, мы обсудили определенные вопросы с господином президентом в области прав человека. Хочу отметить, что вопрос о том, насколько США придают важное значение правам человека не является секретом. Хотел бы напомнить слова господина президента Трампа о том, что мы с большим уважением относимся к суверенитету и никакой стране с этой точки зрения не намерены читать лекций». Более того, не обсуждался в Баку и вопрос об офисе «Радио Азадлыг».

Заслуживает внимания и заявление Джона Болтона по поводу конфликта в Нагорном Карабахе: «Урегулирование карабахского конфликта имеет очень важное, стратегическое значение для нас. Мы понимаем, что разрешение карабахского конфликта важно не только для Азербайджана и Армении, но и может повлиять на ситуацию в мире». Наконец, накануне его визита другие американские дипломаты — Ричард Миллс и Джордж Кент — выступили с заявлениями, которые в Баку сочли как минимум обнадеживающими. Идет ли тут речь о неких закулисных договоренностях, можно гадать до бесконечности. Но лучше не забывать еще об одном обстоятельстве.

В Азербайджане считали и считают необходимым выстраивать с сопредельными государствами по-настоящему добрососедские отношения. В полной мере это касается и Ирана, с которым реализуют совместные проекты и вообще «разговаривают на вы», тщательно избегая двусмысленных шагов, а тем более намеренной «игры на обострение». Но вот можно ли сказать то же самое о Тегеране? Во всяком случае, неоднократные попытки Ирана организовать в Азербайджане вооруженное подполье, «схроны» с оружием, которые обнаруживались и обнаруживаются и в Гяндже, и в Сумгаите, и в Нардаране, попытки создания в Азербайджане «вооруженного подполья», наконец, «иранский след» в покушении на теперь уже бывшего главу ИВ Гянджи — все это информация к размышлению над вопросом, как на азербайджанское добрососедство отвечают к югу от реки Араз. И это не считая тесной дружбы Тегерана и Еревана. И эту информацию к размышлению в Баку уж точно не упустят из внимания, размышляя над американскими инициативами на иранском «треке». Где, по всей видимости, разворачиваются весьма масштабные события, последствия которых трудно предугадать.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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