Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) и китайская CNEEC (China National Electric Engineering Co Ltd ) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Меморандум подписан по завершению встречи между министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым и вице-президентом CNEEC Женгом Ченгжунгом.

Вице-президент CNEEC отметил, что компания участвовала в реализации ряда проектов в Азербайджане. Ж.Ченгжун сообщил, что CNEEC заинтересована в создании производства автомобильных шин на территории Азербайджана.

В свою очередь, Ш.Мустафаев отметил, что в Азербайджане осуществляют деятельность более 100 китайских компаний работающих в торговле, промышленности, строительстве

Министр также сообщил, что по итогам января-сентября 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Китаем составил $848,9 млн. «В целом, в общем объеме торгового оборота Китая со странами Южного Кавказа на Азербайджан приходится порядка 50%», — сказал Ш.Мустафаев.

CNEEC является крупной международной специализированной инжиниринговой компанией. CNEEC обеспечивает инжиниринговые услуги по всей цепочке, включая консалтинг, финансирование, проектирование, закупки, строительство, эксплуатацию, техническое обслуживание, реконструкцию и т.д. Компания также предлагает клиентам услуги по комплектации оборудования, инженерным консультациям и проектированиям, надзору и управлению проектом, монтажам и накладным работам, техническое обслуживание, услуги по эксплуатации электростанций, обучению и техническому обслуживанию. Компания занимается еще и импортной и экспортной торговлей.

Minval.az