Правительство Азербайджана планирует в 2019 году выделить Государственному агентству по туризму 49,3 млн манатов ($29 млн по текущему курсу) на развитие туристического потенциала страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В проекте госбюджета на 2019 год, представленного в парламент, предусмотрено выделение Госагентству 49,3 млн манатов на развитие потенциала туризма страны», — отметили в правительстве.

Госагентство по туризму создано 20 апреля 2018 года распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее сообщалось, что Госагентство планирует открыть свои представительства в шести странах — в России, Индии, Германии, Саудовской Аравии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

Minval.az