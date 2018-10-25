Президент Ильхам Алиев единственным вариантом урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта считает восстановление территориальной целостности Азербайджана.

«Карабах — наша историческая земля, неотъемлемая часть Азербайджана. На протяжении веков наш народ жил и творил на этой земле, наши исторические памятники, топонимы говорят о принадлежности этих земель азербайджанскому народу. Единственный путь урегулирования карабахского конфликта — восстановление территориальной целостности Азербайджана, армянские оккупационные силы должны быть выведены с захваченных территорий и граждане Азербайджана должны вернуться на свои земли», — сказал Ильхам Алиев в четверг в Баку на VI Международном гуманитарном форуме «Сформируем новый мир и нового человека: творчество и развитие человека», передает Интерфакс-Азербайджан.

Форум проводится с 2010 года. Его инициаторами являются лидеры Азербайджана и России.

При этом Ильхам Алиев посетовал на отсутствие механизма по принуждению Армении к выполнению норм международного права. «Различные международные организации приняли ряд документов по карабахскому конфликту. В том числе, Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие безоговорочного освобождения азербайджанских территорий. Несмотря на то, что прошло 25 лет с принятия этих резолюций, Армения до сих пор не исполняет их. К сожалению, до сих пор не выработан механизм по принуждению агрессора к исполнению требований международного права», — отметил он.

Президент подчеркнул, что Генассамблея ООН, Движение неприсоединения, ОИС и другие международные организации приняли документы, в которых выражается поддержка территориальной целостности Азербайджана.

Ильхам Алиев добавил, что Армения разрушила все культурные, религиозные и исторические памятники на оккупированных территориях Азербайджана.

Minval.az