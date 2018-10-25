Правительство Азербайджана потратило из госбюджета в 2018 году на организацию и проведение «Гран-при Азербайджана» гонок серии «Формула-1» 171,3 млн манатов ($100,7 млн по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Гран-при Азербайджана в текущем году состоялся 27-29 апреля.

«В бюджете на организацию и проведение бакинского этапа было предусмотрено 177,6 млн манатов, из них освоено 171,3 млн манатов», — отметили в правительстве.

Этап Ф-1 в Баку проводится с 2006 года. С 2017 года этап называется Гран-при Азербайджана.

В следующем году «Гран-при Азербайджана» пройдет 26-28 апреля.

Minval.az