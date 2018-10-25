Соединенные Штаты считают Южный Кавказ чрезвычайно важным для себя со стратегической точки зрения регионом.

Об этом заявил в интервью телерадиокомпании «Голос Америки» помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который прибыл в среду с визитом в Азербайджан.

«Мы считаем Южный Кавказ чрезвычайно важным для Соединенных Штатов со стратегической точки зрения регионом. Речь идет, в частности, об Азербайджане, который является единственной страной, граничащей одновременно с Россией и Ираном», — сказал он.

По словам Болтона, в ходе своего визита он, в частности, обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым санкции в отношении Ирана и их влияние на Азербайджан. «Мы намерены очень активно проводить политику этих санкций, более активно, нежели до соглашения по иранской ядерной программе. Мы ожидаем введение новых санкций, но не хотим в результате этого причинять вред нашим друзьям в Азербайджане», — отметил помощник президента США. «Я уверен, что мы найдем вариант, который будет приемлем для обеих сторон и позволяет достичь и той, и другой цели: не нанести ущерба Азербайджану, но в то же время оказать максимальное давление на Иран», — добавил он.

Болтон отметил, что обсудил и проблему Нагорного Карабаха. «Мы считаем, что достижение результата, который удовлетворил бы обе стороны [Азербайджан и Армению], особенно важно, учитывая стратегическое значение региона», — подчеркнул он.

Помощник президента США также не исключил того, что Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне, как это делали его предшественники. «Это положение было утверждено Конгрессом. Исполнительная ветвь власти не обязательно придерживается той же политической линии и, согласно нашей конституции, на самом деле именно президент определяет внешнюю политику. Во многих случаях разные президенты приостанавливали действие этого положения, чтобы проводить закупки, и мы постоянно рассматриваем эту возможность, чтобы решить, необходимо ли это», — сказал он.

Напомним, поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Долгие годы азербайджанская дипломатия добивается отмены 907-й поправки.

Minval.az