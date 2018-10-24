В городе Сумгайыт произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Report, местные жители Зейналова Севиль Габиль гызы (1977) и ее 20-летняя дочь Зейналова Сабина были сбиты автомобилем в 13-м микрорайоне, когда хотели перейти дорогу.

Посредством скорой помощи раненые были доставлены в больницу. По причине тяжелого состояния, они были перемещены в одну из больниц города Баку. Водитель скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.

Minval.az