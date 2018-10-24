Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Дашкесан-Эмирвар-Габагтепе в Дашкесанском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Дашкесан-Эмирвар-Габагтепе, соединяющей девять населенных пунктов с населением три тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 13,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az