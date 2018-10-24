В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана прошла встреча с заместителем директора, и.о. директора Регионального бюро по Европе и СНГ Программы развития ООН (ПРООН) Растиславом Врбенски, говорится в сообщении минтруда, распространенном в среду.

Министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев отметил, что в стране проводятся реформы по развитию системы труда и социальной защиты, подчеркнул, что в процессе реформ налажено плодотворное сотрудничество между министерством и ПРООН в сфере мер активной занятости.

Министр добавил, что в рамках сотрудничества продолжается проект «Развитие инноваций и занятости в Азербайджане», на основе которого в Баку и Сумгайыте стали функционировать центры тренинга SYSLAB. На следующем этапе такие центры откроются в Гяндже и Масаллинском районе. В центрах молодежь с высшим образованием, впервые ищущая работу по методологии SYSLAB, обучается навыкам поиска работы на основе современных и инновационных методов. Центры играют важную роль в обеспечении подходящей работой за короткий срок.

Врбенски подчеркнул, что ПРООН намеревается расширить повестку сотрудничества с минтруда, сказал, что достойны одобрения реформы, проводимые по развитию системы труда и социальной защиты населения в Азербайджане, расширение программ рынков труда, возможностей занятости для социально уязвимых групп.

На встрече обсуждались дальнейшие направления сотрудничества, рассмотрены возможности реализации совместных социальных проектов.

Minval.az