Визит Джона Болтона создает благоприятные возможности для развития связей между Азербайджаном и США в различных направлениях.

Об этом в среду заявил заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, встреча главы государства с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном прошла конструктивно и в обстановке взаимопонимания.

«Данный визит создает благоприятные условия для развития и дальнейшего углубления двусторонних связей между Азербайджаном и США в различных направлениях. В ходе визита состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в таких сферах, как энергетика, безопасность, борьба с терроризмом. Также была дана положительная оценка поддержки и вклада Азербайджана в миротворческую миссию в Афганистане. Также было отмечено, что в нашей стране созданы благоприятные условия для иностранных инвесторов, обсуждались расширение сотрудничества в экономической сфере и более активное привлечение американских компаний и инвестиций на рынок Азербайджана», — добавил Гаджиев.

Гаджиев сказал, что глава государства особо подчеркнул вопрос урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. С учетом того, что США являются одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, была отмечена важность увеличения усилий со стороны всех сопредседателей для скорейшего урегулирования конфликта и обеспечения устойчивого мира в регионе.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на региональной и международной повестке дня. Что касается региональных вопросов, то глава государства еще раз отметил, что Азербайджан имеет с соседними странами деловые и дружественные отношения. Как вы знаете, Азербайджан, руководствуясь в межгосударственных отношениях высокими принципами международного права, постоянно развивает связи с соседними странами, за исключением Армении по известным причинам», — отметил заместитель заведующего отделом Администрации Президента.

Minval.az