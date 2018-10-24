В Азербайджане после 45 лет матерями чаще всего становятся женщины, проживающие в городах.

Как передает Тренд, согласно данным Госкомстата Азербайджана, если в 2005 году в Азербайджане матерями в возрасте 45-49 лет стали 216 женщин, то в 2010 году эта цифра составила 202, в 2015 году – 133, в 2017 году — 94.

В 2005 году число женщин в стране, ставших матерями в возрасте 50 и старше лет, составило 18, в 2017 году – 13 человек.

В 2005 году 109 женщин, ставших матерями в 45-49 лет, семь — после 50 лет, а в 2017 году 58 женщин, ставших матерями в 45-49 лет и десять — после 50 лет были жительницами городов.

В прошлом году 48 детей были первенцами у матерей в возрасте 45-49 лет, 31 – вторым ребенком, пять — третьим, шесть — четвертым ребенком, и четверо пятым и следующим ребенком женщин этого возраста.

Minval.az