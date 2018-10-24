Поддержка независимого кандидата в президенты Грузии, а не выдвижение своего кандидата, благотворно отразится на демократических институтах страны, сказал основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, передает «Минвал» со ссылкой на «Грузия Онлайн».

«Я убедил своих соратников по команде, что мы не должны выдвигать своего кандидата. Потому что надпартийный кандидат будет более интересен для демократических институтов, так как у «Грузинской мечты» достаточно своих представителей во власти – парламент, правительство, органы местной власти», — заявил Иванишвили в интервью трем центральным телеканалам в прямом эфире.

При этом он призвал отдельных членов «Грузинской мечты» «не кокетничать» и уважать политику партии.

«Саломе — очень достойный кандидат, и она заслуживает большего… Есть большая вероятность того, что Саломе выиграет выборы в первом же туре, и я хочу воспользоваться возможностью и обратиться к тем, кто еще колеблется в отношении Зурабишвили, она очень достойный кандидат, и прошу вас быть активными 28 числа», — сказал Иванишвили.

Президентские выборы пройдут в Грузии 28 октября. Регистрацию в качестве кандидата в президенты прошли 25 человек.

В начале октября Зурабишвили оказалась в эпицентре громкого скандала, имеющего самое прямое отношение к интересам Азербайджана. Так, в рамках своей предвыборной кампании она посетила город Ниноцминда в Джавахетии и провела там встречу с избирателями, где заявила о поддержке армян и озвучила антитурецкие месседжи. Оппозиционные грузинские й политики сочли ее заявления «провокационными и разжигающими межнациональные отношения».

Minval.az