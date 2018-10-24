Отказ жениться чуть не подвел мужчину под уголовную статью «Изнасилование». Об этом сообщили в Управлении полиции Ясамальского района Баку.

Заявление об изнасиловании поступило в 28-е отделение полиции Ясамальского района 22 октября. В нем 19-летняя жительница столицы А.Д. обвинила в совершении преступления своего знакомого по имени Агшин (имена изменены по этическим соображениям). Она заявила, что в сентябре этого года знакомый привез ее в квартиру, расположенную возле станции метро Elmlər akademiyası (Академия наук), и там изнасиловал. Затем Агшин это произошло повторно, но уже седьмого октября и не в столице, а на территории Агдашского района, в собственном доме мужчины, пишет Sputnik Азербайджан.

Жалобщица отметила также, что теперь она находится на втором месяце беременности.

Как отметили в полиции, предварительное расследование показало, что изнасилования в данном случае не было. Молодые люди находятся в близких отношениях. По мнению правоохранителей, заявление об изнасиловании — это попытка девушки объяснить матери свою беременность. Мать настояла на том, чтобы дочь обратилась с заявлением в полицию.

Обвинение молодого человека в изнасиловании стало результатом его отказа от женитьбы. Девушка надеялась, что мужчина женится на ней и поэтому держала свою связь с ним в тайне. Но все раскрылось, когда она узнала о беременности. Впрочем, Агшину был предложен вариант, который поможет ему избежать уголовной ответственности, — женитьба. И, как отметили в полиции, мужчина согласился.

Тем не менее, расследование по факту продолжается. Материалы дела переданы в Агдашское районное управление полиции, поскольку последний инцидент произошел именно там.

В Ясамальском РУП отметили и то, что крайне редко подобные жалобы об изнасиловании соответствуют действительности.

Minval.az