Запрещен импорт в Азербайджан любой продукции армянского происхождения, и таможенные органы осуществляют серьезные меры контроля в этом направлении, говорится во вторник в сообщении Государственного таможенного комитета.

В сообщении отмечается, что выдвигаются претензии относительно того, что импортируемый из Грузии в Азербайджан картофель опасен для здоровья человека и среди импортируемой продукции имеется также картофель армянского происхождения. Органам таможни были предъявлены обвинения по этому поводу.

В Госкомитете сообщили, что после проверки соответствующих документов ввозимой в страну продукции и транспортных средств, а также картофеля выдается разрешение на их импорт.

«Так, после проверки таможенными органами фитосанитарных сертификатов растений и продукции растениеводства, в том числе картофеля, выданных полномочной структурой страны-экспортера, выдается разрешение на их импорт, что исключает пропуск через контрольно-пропускной пункт продукции армянского происхождения», — отмечается в сообщении.

Также говорится, что Агентство пищевой безопасности проводит мероприятия по проверке безопасности продовольственной продукции.

Minval.az