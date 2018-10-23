23 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева приняла участие в открытии в Ясамальском районе Баку мечети Имама Хусейна, реставрированной при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Государственно-религиозные отношения имеют большое значение для устойчивого развития общества, страны. В Азербайджане эти отношения регулируются на высоком уровне. Строительство и ремонт в Азербайджане, большинство граждан которого — мусульмане, мечетей, а также русских православных, католических, албанских церквей, синагог являются показателем политики, осуществляемой государством в этом направлении. Работа, проводимая Фондом Гейдара Алиева в этой области, также представляет большое значение.

Ахунд мечети Гаджи Абдул проинформировал Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву о мечети Имама Хусейна.

Было отмечено, что мечеть была построена в 1890 году меценатом Гаджи Гаджибалой. После большевистской оккупации в 1920 году мечеть некоторое время оставалась закрытой. Однако позднее она вновь была передана в распоряжение верующих. После обретения Азербайджаном независимости мечеть была отремонтирована.

В 2017 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева в мечете Имама Хусейна, являющейся одной из древних мечетей Азербайджана, начались капитальный ремонт и реставрационные работы. В ходе ремонта, проведенного с высоким качеством, архитектурный стиль здания был сохранен, территория благоустроена. Площадь мечети составляет 300 квадратных метров. Здесь одновременно могут совершать богослужение 400 человек. На территории мечети Имама Хусейна построен церемониальный зал на 130 человек.

В Азербайджане всегда уделяется большое внимание сохранению религиозно-духовных ценностей. За последние годы в стране были отремонтированы и переданы в пользование народа десятки мечетей, святилищ и мест поклонения. Особой деятельностью в этом процессе отличается и Фонд Гейдара Алиева. Открытие мечети Имама Хусейна, отреставрированной при поддержке Фонда, является одной из мер в области сохранения национально-духовных ценностей.

Ахунд мечети Гаджи Абдул подарил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой Священный Коран.

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