Во вторник в Наримановском районе Баку состоялось открытие нового здания специальной образовательной школы номер 11, построенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева.
В открытии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
Директор школы Шахзаде Искендерова проинформировала Первого вице-президента Мехрибан Алиеву о созданных здесь условиях.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева разрезала ленту в знак официального открытия школы и ознакомилась с условиями, созданными в этом учебном заведении.
Ознакомившись с условиями, созданными в новом здании специальной образовательной школы номер 11, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева пожелала успехов в деятельности этого учебного заведения.