Во вторник в Наримановском районе Баку состоялось открытие нового здания специальной образовательной школы номер 11, построенной по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

В открытии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Директор школы Шахзаде Искендерова проинформировала Первого вице-президента Мехрибан Алиеву о созданных здесь условиях.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева разрезала ленту в знак официального открытия школы и ознакомилась с условиями, созданными в этом учебном заведении.

Ознакомившись с условиями, созданными в новом здании специальной образовательной школы номер 11, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева пожелала успехов в деятельности этого учебного заведения.

Minval.az