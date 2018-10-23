Впервые на телекоммуникационном рынке Азербайджана Nar представляет онлайн-телевидение Nar TV. Приложение Nar TV не имеет границ по времени или месту. С этого момента, абоненты смогут комфортно смотреть любимые телеканалы и передачи на своих смартфонах, в любое время и в любом месте. Nar TV обеспечивает доступ с мобильных телефонов или планшетов к 100 местным, региональным и международным телеканалам, включая спортивные, развлекательные, детские каналы, фильмы и новости.

Загрузив приложение Nar TV прямо сейчас, пользователи смогут смотреть до 100 каналов бесплатно в течение 1 месяца. Приложение Nar TV, которое предоставляет абонентам возможность комфортно просматривать свои любимые каналы, можно загрузить на телефоны или планшеты из магазинов Google Play — https://bax.nar.az/nartv-g или App Store — https://bax.nar.az/nartv-i. Для регистрации необходимо использовать номер Nar. Другие преимущества Nar TV включают возможность просмотра пропущенных телевизионных программ в течение 12 часов. Ежемесячная абонентская плата составляет всего 3 AZN. Используя сеть Nar 4G, абоненты могут смотреть Nar TV с полным качеством.

Nar TV также включает в себя возможность родительского контроля. Таким образом, можно применить ограничение к определенным каналам с помощью PIN-кода. Услуга Nar TV предоставляется в рамках сотрудничества с Uninet. Более подробную информацию о других преимуществах Nar TV можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Сегодня, Nar предоставляет более 2,1 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.

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