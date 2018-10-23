Представители почти 100 семей шехидов сегодня провели акцию протеста перед Милли Меджлисом. Они жалуются на невыплату им полагающейся компенсации за потерю кормильцев, погибших при защите территориальной целостности Азербайджана, сообщает «Туран».

Bесной этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременных компенсаций семьям лиц, погибших или пропавших без вести во время боевых действий в защиту территориальной целостности Азербайджана в 1991-97 гг. в размере 11 тыс. манат.

Bыплата компенсаций началась с 9 октября. Однако многим семьям было отказано в выплате компенсаций под предлогом того, что они получили средства в прошлом. Жалобы же граждан в государственные органы не рассматриваются.

Семьи уже провели акцию перед парламентом 16 октября и сегодня пришли повторно. К ним вышел глава парламентского комитета по социальной политике Хады Раджабли.

По словам участницы Севиндж Гулузаде, депутат стал заверять их, что вопрос изучается и проблема в течение ближайших двух лет будет разрешена.

«Когда же я спросила, почему вопрос не был изучен, когда готовили документ, он ничего не ответив ушел», — сказала Гулузаде.

От парламента представителей 100 семей шехидов направились в администрацию президента.

Minval.az