Говорить о местонахождении могилы Микаила Мушфига можно будет после того, как будет определено, кому принадлежат останки на кладбище в поселке Пута. Об этом сказал во вторник министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, комментируя высказывания российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова о местонахождении останков азербайджанского поэта в поселке Пута Гарадагского района Баку.

Гараев отметил, что ссылаться на неподтвержденную информацию не нужно.

«Пусть общественность не верит подобным сенсационным новостям. Имя Мушфига свято для Азербайджана. Это одна из личностей, оставивших неизгладимый след в истории азербайджанской литературы. Распоряжением Президента Азербайджана в этом году отмечается юбилей поэта, и выполнение этих мероприятий уже началось. Сейчас идут работы по реконструкции музея имени Микаила Мушфига. Память о нем всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа», — цитирует министра Тренд.

Minval.az