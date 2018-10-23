В Азербайджане установлен предел критерия нуждаемости на 2019 год.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект поступил в Милли Меджлис.

Согласно законопроекту, в целях назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости на 2019 год установлен в размере 143 манатов.

Кроме того, прожиточный минимум на 2019 год по стране установлен в размере 180 манатов, для трудоспособного населения — 191 маната, для пенсионеров — 149 манатов, для детей в размере 160 манатов.

После принятия законопроектов Милли Меджлисом документы будут направлены на утверждение президенту.

Оба закона вступают в силу с 1 января 2019 года.

Minval.az