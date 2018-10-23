Из подвала бакинской школы номер 175, расположенной в Ясамальском районе, были изъяты 352 единицы учебных боеприпасов различного вида. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

«22 октября в 12:04 из колл-центра службы «102» при Министерстве внутренних дел и Центра по управлению кризисными ситуациями МЧС в ANAMA поступила информация о том, что на проспекте Строителей, 7 Ясамальского района города Баку найден неразорвавшийся боеприпас.

На место происшествия была немедленно направлена особая мобильная оперативная группа агентства, а также сотрудники Ясамальского РУП и Службы спасателей особых рисков МЧС Азербайджана.

Сотрудники госструктур провели обыск в подвале школы №175 по указанному адресу. В результате неотложных и чрезвычайных оперативно-розыскных работ специалистами агентства были обнаружены 352 единицы различных типов учебных неразорвавшихся боеприпасов. Обнаруженные боеприпасы были отправлены на полигон агентства с целью обезвреживания.

На территории в 400 кв. м. вокруг обнаруженных боеприпасов был проведен визуальный осмотр, других опасных предметов и устройств обнаружено не было», — говорится в сообщении АНАМА.

Minval.az