Французское государство не принимает «Декларацию о дружбе», подписанную между муниципалитетом города Сент-Этьен и армянскими сепаратистами так называемой «НКР».

Об этом в ответ на запрос западного бюро Report, заявили в МИД Франции.

«Позиция Франции ясна в этом вопросе. Франция не признает т.н. «НКР» и не принимает подписанную Декларацию между городом Сент-Этьен и «НКР»», — говорится в заявлении МИД Франции.

Напомним, ранее МИД Азербайджана осудило незаконный визит в оккупированный азербайджанский город Шуша мэра французского города Сент-Этьен Гаэля Пердрио, отметив, что его имя будет внесено в список нежелательных лиц за нарушение законодательства Азербайджана.

Minval.az