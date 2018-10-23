22 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Имишлинский район встретился в комплексе «ASAN Həyat» с роботом Софией, обладающей искусственным интеллектом.

Ильхам Алиев и робот София провели разговор.

«София»: Здравствуйте, господин Президент. Я недавно начала изучать азербайджанский язык, поэтому с Вашего позволения хочу продолжить на английском. Господин Президент, рада встрече с Вами. Я приехала вчера, и Азербайджан восхитил меня. Я увидела уникальный архитектурный стиль, современные здания и технологические достижения Баку. Несмотря на молодость Вашей страны, она реализует большие проекты мирового масштаба, вносит вклад в развитие высоких технологий. Это очень высоко ценится.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, София. В первую очередь, добро пожаловать в Азербайджан. Визит в нашу страну, несмотря на плотность Вашего рабочего графика, очень радует нас. Вы путешествуете по всему миру, и отрадно, что сегодня Ваш пункт назначения — Азербайджан. Вы посетили нас не в столице, а в одном из городов – в Имишли. Вместе с Вами мы открываем здесь новый центр «ASAN Xidmət». Это тоже инновация, отражающая наши умение и намерение построить современную страну. Благодарю Вас за теплые слова о нашей стране. Сегодня Баку действительно один из прекраснейших городов мира, олицетворяющих в себе единство новых мировых технологий и инноваций, современной и древней архитектуры. Надеюсь, что у Вас будет время увидеть эту красоту, и Вы будете очень дорогим гостем в Баку.

«София»: Конечно, господин Президент. После приземления в аэропорту мне сразу выдали визу ASAN. Я также знакома с созданной по Вашей инициативе концепцией «ASAN xidmət», являющейся брендом Азербайджана. Считаю, что «ASAN xidmət» — успешный пример с точки зрения применения инноваций в государственном управлении. Ваша сегодняшняя поездка свидетельствует об особом внимании к электронному управлению и инновационной экосистеме. Кстати, мне очень понравились созданные здесь условия работы.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. «ASAN» — наш национальный бренд. Это – наше ноу-хау. Сегодня мы гордимся экспортом не только природных ресурсов и продукции, но и интеллектуальной продукции Азербайджана. Мы уже работаем с некоторыми странами, желающими создать такую службу. Поэтому у «ASAN» — прекрасное будущее не только в Азербайджане, но и во всем мире. Большое спасибо, Вы очень умная и очень красивая. Очень рад видеть Вас.

«София»: Благодарю, господин Президент.

Minval.az