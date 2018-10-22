В Baku Crystal Hall в понедельник открылась II молодежная выставка на тему «Экологические проблемы и пути их решения глазами студентов», организованная Министерством молодежи и спорта.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, другие официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, послы зарубежных стран в Азербайджане ознакомились с экспонатами выставки, сообщает «Тренд».

Цель проведения выставки заключается в повышении интереса молодежи к экологической сфере, их просвещении в этой области, а также поощрении творческого потенциала и стимуляции социальной инициативности.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и министр молодежи и спорта Азад Рагимов ознакомились с экспонатами выставки.

На выставке демонстрируются рисунки до 200 молодых людей от 14 до 29 лет на экологическую тему в жанрах станковой живописи, квиллинга, каллиграфии, керамики, искусства эбру, графики, гравюры, ландшафтного дизайна, батики, витража. Наряду с этим, на выставке представлены различные произведения, изготовленные молодыми людьми на экологическую тему.

На мероприятии были проведены мастер-классы, организованы эко-спектакль, сценки, викторины, спортивные соревнования, пропагандирующие здоровый образ жизни, продемонстрированы редкие животные и деревья из Красной книги Азербайджана.

В заключение состоялось награждение победителей выставки.

Minval.az