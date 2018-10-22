Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов принял делегацию во главе с вице-президентом Азиатского банка развития (АБР) Венчаем Жангом, говорится в понедельник в сообщении министерства.

На встрече были обсуждены нынешнее состояние и направления дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и АБР, в том числе стратегия партнерства по стране, охватывающая 2019-2023 годы, а также состояние исполнения проектов, совместно реализуемых в сферах электроэнергии, транспорта — дорожной инфраструктуры и железной дороги, водоснабжения. В частности, была подчеркнута поддержка, оказываемая АБР макроэкономической стабильности Азербайджана, росту эффективности в государственном секторе, финансированию «Южного газового коридора», реконструкции части транспортного коридора Север-Юг.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по технической поддержке ряда сфер, финансовому управлению и др.

Minval.az