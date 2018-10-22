Полиция Львова задержала азербайджанцев и турка по обвинению в похищении человека, сообщает издание Newsone в понедельник.

Сообщается, что правоохранительные органы задержали двух граждан Азербайджана и одного гражданина Турции в связи с похищением турецкого предпринимателя накануне.

По имеющимся данным, в воскресенье, 21 октября в полицию поступило сообщение о том, как неизвестные, угрожая бизнесмену оружием, затолкали мужчину в автомобиль и увезли. Похитители требовали от знакомого похищенного турецкого гражданина сто тысяч долларов за его освобождение.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям незаконное лишение свободы или похищение человека и вымогательство, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Minval.az