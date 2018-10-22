МИД Азербайджана включит мэра города Сент-Этьен (Франция) Гаэля Пердрио в «черный список» за незаконное посещение азербайджанского города Шуша в оккупированном Нагорном Карабахе.

«Мы решительно осуждаем незаконный визит Г.Пердрио в оккупированный азербайджанский город Шуша в Нагорном Карабахе. Его имя будет включено в список нежелательных лиц для посещения Азербайджана» за нарушение законодательства Азербайджана – посещение оккупированного Арменией Нагорного Карабаха», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении МИД отмечается, что подобный шаг Г.Пердрио является «грубым нарушением норм и принципов международного права» и противоречит законодательству Франции, а также поощряет незаконно созданный Арменией режим на оккупированных территориях Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана, ссылаясь на документ «о правовых рамках внешней деятельности местных органов самоуправления» министерства иностранных дел и Европы и МВД Франции отмечает, что подписанная «Декларация о дружбе» между азербайджанским городом Шуша и Сент-Этьеном не имеет никакой юридической силы.

«Подобная противозаконная деятельность органа местного самоуправления наносит вред переговорному процессу по мирному урегулированию карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, сопредседателем которой является Франция, а также авторитету официального Парижа в качестве посредника»,- отмечается в заявлении.

МИД Азербайджана также призвал правительство Франции предпринять шаги по пресечению незаконных действий органов самоуправления, служащих укреплению статус-кво и безоговорочного исполнения ими «буквы закона».

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что в ходе визита на оккупированные территории Азербайджана Г.Пердрио сопровождал экс-депутат Национального Собрания Франции Франсуа Рошблуан.

Ф.Рошбулан в 2015 году был внесен в «черный список» МИД Азербайджана за неоднократное посещение оккупированных территорий Азербайджана.

Minval.az