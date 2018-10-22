В Азербайджане гражданин обязательно должен обращаться к собственнику земли (местному муниципальному или исполнительному органу), чтобы срубить дерево, находящееся вне приусадебного участка, даже если оно было посажено самим гражданином. Об этом в понедельник сказала Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, после обращения этих структур в минэкологии специалисты министерства изучают состояние дерева и выносят решение об его вырубке или пересадке дерева, если оно представляет опасность для жизни или имущества гражданина. Решение исполняется местным управлением по озеленению.

Она добавила, что для вырубки деревьев на приусадебных и дачных участках тем или иным гражданином должны быть документы, подтверждающие, что эта территория относится к собственности гражданина. Если есть документ на приусадебные земли, дачный участок, выписка из государственного реестра по особой форме собственности, то дерево может быть срублено гражданином. Если такого документа нет, то вырубка дерева незаконна.

Ибрагимова сказала, что виновные в незаконной вырубке и повреждении зеленых насаждений привлекаются к административной ответственности по статьям 253.2, 253.3.1-253.3.3, 253.4, 253.5.1-253.5.3 и 253-1.1-253-1.4 Кодекса об административных правонарушениях. За уничтожение зеленых насаждений в зависимости от сущности, а также места совершения административного правонарушения, за исключением работ по строительству и благоустройству, физические лица будут оштрафованы на сумму 2000 манатов, должностные лица – 4000 манатов, юридические лица – 2500 манатов; за уничтожение дерева или кустарника во время работ по строительству и благоустройству физические лица будут оштрафованы на сумму 2200-3000 манатов, должностные лица – 5000-7000 манатов, юридические лица – 35000-45000 манатов. За повреждение зеленых насаждений физические лица будут оштрафованы на сумму 100-300 манатов, должностные лица – 200-600 манатов, юридические лица – 1000-3000 манатов. За нарушение закона об охране зеленых насаждений физические лица будут оштрафованы на сумму 1000 манатов, должностные лица – 1000-3000 манатов, юридические лица – 3000-10000 манатов в зависимости от сущности административного правонарушения.

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