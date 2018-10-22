В Азербайджане в прошлом году было зарегистрировано 142,7 тысяч (в 2016 году 158,1 тыс) родов, включая мертворожденных.

Так, за этот период 37,618 тысяч женщин (в 2016 году 34 569 тыс.) сделали аборты.

Из общего числа абортов 12,3 тыс. (в 2016 году 10,5 тыс.) составили мини-аборты.

В то же время, число совершивших аборт в возрасте 15-19 лет составило 1605 человек (в 2016 году — 1 261), из них 46 сделали аборт в возрасте 15-17 лет (в 2016 году 19), и 1559 человек в возрасте 18-19 лет (в 2016 году 1 242).

Число абортов, совершенных женщинами в возрасте 20-24 года, составило 9 583, в возрасте 25-29 лет — 11 706, в возрасте 30-34 года — 9 856, в возрасте 35-49 лет — 4 868.

Кроме того, число женщин, сделавших медикаметозные (нехирургические) аборты, составило 385 человек (в 2016 году 60 человек).

Minval.az