В Губе насмерть забит мужчина, похитивший замужнюю женщину у своего родственника.

Как сообщает Report, 25-летняя Айнур Асадова была похищена двоюродным братом своего мужа — 26-летним Эльшадом Асадовым. По информации, женщина сбежала с Э.Асадовым по собственному согласию.

После инцидента отец женщины Садыг Дадашов, родственники Эльман Мурадов и Матлаб Мурадов избили Э.Асадова, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. Э. Асадов скончался от полученных травм.

Все трое мужчин были задержаны.

По факту продолжается расследование.

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