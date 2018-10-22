В Евлахском районе были найдены древние предметы, относящиеся ко II веку д.н.э. — II веку н.э.

Как сообщает Report, во время раскопок в некрополе Кюп в селе Самадабад были обнаружены чаши, глиняные посуды, бронзовый браслет и стеклянные бусины.

Предметы, найденные во время строительства трубопровода, были переданы в Евлахский историко-этнографический музей. Самая интересная находка — «Богиня плодородия», — как отмечается, имела особое значение для людей той эпохи.

«Богиня плодородия», сделанная из глины, впервые встречается в Евлахе.

Ранее в Марокко был обнаружен древний нож возрастом 90 тысяч лет.

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